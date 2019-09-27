«Рейнджерс» без Панарина обыграл «Филадельфию», у Наместникова результативная передача

«Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ дома в серии буллитов обыграл «Филадельфию» — 2:1. Российский нападающий хозяев Владислав Наместников отметился результативной передачей. Также на его счету 3 силовых приема и показатель полезности «+1» за 15.56 на льду. Победный буллит на счету Мики Зибанежада. У Виталия Кравцова «-1» за 18.14. Артемий Панарин и Павел Бучневич участия во встрече не принимали.

На счету защитника «летчиков» Ивана Проворова 2 броска в створ за 27.02 (4.25 — в большинстве).

НХЛ. Контрольные матчи

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Андерссон — 2 (Наместников, Дианджело), 19:47 — 1:0. Конекны — 2 (Хэйс, Жиру), 26:26 — 1:1.

Победный буллит: Зибанежад.

Вратари: Лундквист — Харт.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 32 (8+12+11+1) — 33 (13+14+2+4).

Наши: Кравцов (18.23/0/-1), Наместников (15.56/0/+1) — Проворов (27.02/2/0).

27 сентября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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