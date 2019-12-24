«Рейнджерс» без Георгиева проиграли «Филадельфии»

«Рейнджерс» на выезде уступили «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). Для «Флайерз» это четвертая победа кряду.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Голы: Фаст — 6 (мен., Шей, Маккег), 26:44 — 0:1. Санхейм — 3 (Браун, Конекны), 39:58 — 1:1. Хэйс — 10 (Фэраби, ван Римсдайк), 47:31 — 2:1. Санхейм — 4 (Кутюрье, Жиру), 55:49 — 3:1. Хэйс — 11 (ван Римсдайк, Браун), 57:15 — 4:1. Обе-Кубель — 1 (бол., Санхейм, Ворачек), 59:02 — 5:1.

Вратари: Харт — Лундквист.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 30 (12+7+11) — 35 (8+14+13).

Наши: Воробьев (11.40/0/0), Проворов (23.20/3/-1) — Бучневич (17.10/4/-2), Панарин (20.08/5/-1).

24 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.