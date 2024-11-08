«Рейнджерс» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду проиграли «Баффало» — 1:6. «Сэйбрз» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб и был заменен в середине второго периода. Он отразил 8 из 13 бросков по воротам. Нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне у него 19 (9+10) очков.