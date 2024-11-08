«Рейнджерс» крупно проиграли «Баффало», Шестеркин пропустил 5 шайб

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:6. «Сэйбрз» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер нью-йоркской команды пропустил 5 шайб и был заменен в середине второго периода. Он отразил 8 из 13 бросков по своим воротам.

Нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне у него 19 (9+10) очков.

«Рейнджерс» с 17 очками занимают 5-е место в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 11-й строчке — 13 очков.