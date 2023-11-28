«Рейнджерс» дома уступили «Баффало», у Панарина результативный пас

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступили «Баффало» со счетом 1:5.

В составе хозяев шайбу с передачи Артемия Панарина забросил Мика Зибанежад, вратарь Игорь Шестеркин отразид 34 броска из 48. У «Сэйбрз» дубль оформил Алекс Так, 3 (1+2) очка у Кейси Миттельштадта, еще по голу забили Джон-Джейсон Петерка и Кайл Окпосо.

После этого матча «Рейнджерс» с 31 очком занимают первое место в Восточной конференции, «Баффало» с 22 очками — на 11-й строчке.