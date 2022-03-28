«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Баффало», Панарин забросил шайбу

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Баффало» со счетом 5:4.

В составе гостей дубль оформил Фрэнк Ватрано, еще по шайбе забросили Алексис Лафренье, Артемий Панарин и Ки-Андре Миллер, вратарь Александр Георгиев отразил 13 бросков. У «Сэйбрз» забили Расмус Асплунд, Уилл Батчер, Кайл Окпосо и Джефф Скиннер.

После этого матча «Рейнджерс» с 89 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Баффало» с 56 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Баффало» — 5:4 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Ватрано — 13 (Крайдер), 3:59 — 1:0. Ватрано — 14, 4:17 — 2:0. Асплунд — 6 (Самуэльссон, Миттельштадт), 18:12 — 2:1. Батчер — 2 (Кребс, Хиностроза), 22:06 — 2:2. Окпосо — 16 (Гиргенсонс, Далин), 26:48 — 2:3. Лафренье — 15 (Хытил, Бродзински), 31:46 — 3:3. Панарин — 17 (Труба, Копп), 43:52 — 4:3. Скиннер — 27 (бол., Далин, Миттельштадт), 53:07 — 4:4. Миллер — 6 (Лафренье, Копп), 62:02 — 5:4.

Вратари: Георгиев — Андерсон.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (7+11+10+3) — 17 (5+10+2+0).

Наши: Панарин (21.10/3/+1) — -.

27 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.