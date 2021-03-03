«Рейнджерс» обыграли «Баффало», Бучневич набрал 2 очка

«Рейнджерс» переиграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Сэйбрз» потерпели четвертое поражение кряду.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» занимают 6-е место в таблице Восточного дивизиона. «Баффало» идет на 8-й строчке.