«Рейнджерс» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на выезде победили «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Игра проходила 30 января на Madison Square Garden (Нью-Йорк).

Победу гостям принесли голы Карсона Соуси и Мэттью Шефера. Максим Шабанов сделал результативную передачу.

У хозяев отличился Мика Зибанежад, которому ассистировал российский защитник Владислав Гавриков.

«Айлендерс» одержали третью победу подряд. Они занимают восьмое место в таблице Восточной конференции с 65 очками после 54 матчей. «Рейнджерс» идут на последнем, 16-м месте (50 очков после 55 встреч).