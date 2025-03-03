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«Рейнджерс» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Рейнджерс» сыграет с «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ 4 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» на своем льду примет «Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 4 марта. Игра состоится в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

«Рейнджерс» — «Айлендерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

За ключевыми событиями противостояния «Рейнджерс» — «Айлендерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Нью-Йорк» набрал 64 очка в 60 играх и занимает 10-е место в Восточной конференции. Команда из Элмонта располагается на 14-й строчке Востока (у клуба — 61 очко в 59 встречах).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ФК Рейнджерс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 5 4 1 8
2 Каролина 4 2 2 5
3 Вашингтон 3 2 1 4
4 Питтсбург 4 2 2 4
5 Коламбус 2 1 1 2
6 Айлендерс 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 4 2 2 6
2 Оттава 3 2 1 4
3 Тампа-Бэй 3 2 1 4
4 Баффало 3 2 1 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Бостон 4 2 2 4
7 Монреаль 3 1 2 3
8 Детройт 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 4 3 1 7
2 Юта 4 3 1 6
3 Миннесота 3 2 1 5
4 Колорадо 3 2 1 4
5 Нэшвилл 3 1 2 3
6 Сент-Луис 3 1 2 2
7 Даллас 3 1 2 2
8 Чикаго 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 4 3 1 7
2 Вегас 4 3 1 6
3 Анахайм 3 2 1 4
4 Сан-Хосе 3 2 1 4
5 Сиэтл 4 2 2 4
6 Ванкувер 4 2 2 4
7 Лос-Анджелес 3 0 3 1
8 Калгари 3 0 3 0
Результаты / календарь
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14.10
9.10 02:00 Оттава – Филадельфия - : -
9.10 02:00 Монреаль – Нэшвилл - : -
9.10 02:00 Тампа-Бэй – Миннесота - : -
9.10 02:00 Бостон – Юта - : -
9.10 02:00 Баффало – Даллас - : -
9.10 02:00 Каролина – Ванкувер - : -
9.10 02:30 Айлендерс – Чикаго - : -
9.10 03:00 Сент-Луис – Сан-Хосе - : -
9.10 04:00 Калгари – Колорадо - : -
9.10 05:00 Вегас – Торонто - : -
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