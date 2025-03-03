«Рейнджерс» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Рейнджерс» на своем льду примет «Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 4 марта. Игра состоится в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

«Рейнджерс» — «Айлендерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

За ключевыми событиями противостояния «Рейнджерс» — «Айлендерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Нью-Йорк» набрал 64 очка в 60 играх и занимает 10-е место в Восточной конференции. Команда из Элмонта располагается на 14-й строчке Востока (у клуба — 61 очко в 59 встречах).

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