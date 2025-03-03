«Рейнджерс» — «Айлендерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ
«Рейнджерс» сыграет с «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ 4 марта
«Рейнджерс» на своем льду примет «Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 4 марта. Игра состоится в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)
За ключевыми событиями противостояния «Рейнджерс» — «Айлендерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Нью-Йорк» набрал 64 очка в 60 играх и занимает 10-е место в Восточной конференции. Команда из Элмонта располагается на 14-й строчке Востока (у клуба — 61 очко в 59 встречах).
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|5
|4
|1
|8
|2
|Каролина
|4
|2
|2
|5
|3
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|4
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|4
|2
|2
|6
|2
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|3
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|8
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|4
|3
|1
|7
|2
|Юта
|4
|3
|1
|6
|3
|Миннесота
|3
|2
|1
|5
|4
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|5
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|3
|6
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|4
|3
|1
|7
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|4
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|5
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|3
|0
|3
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
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4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
|9.10
|02:00
|Оттава – Филадельфия
|- : -
|9.10
|02:00
|Монреаль – Нэшвилл
|- : -
|9.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Миннесота
|- : -
|9.10
|02:00
|Бостон – Юта
|- : -
|9.10
|02:00
|Баффало – Даллас
|- : -
|9.10
|02:00
|Каролина – Ванкувер
|- : -
|9.10
|02:30
|Айлендерс – Чикаго
|- : -
|9.10
|03:00
|Сент-Луис – Сан-Хосе
|- : -
|9.10
|04:00
|Калгари – Колорадо
|- : -
|9.10
|05:00
|Вегас – Торонто
|- : -
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