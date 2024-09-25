«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс», Панарин не набрал ни одного очка
«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» в выставочном матче НХЛ — 6:4.
У «рейнджеров» дважды забили Зак Джонс и Крис Крайдер, по одному голу у Филипа Хитила и Адама Эдстрема. Российский форвард команды Артемий Панарин провел на льду 12 минут, не отличился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1».
У «островитян» две шайбы забросил Мэтью Барзал, по одному голу у Гранта Хаттона и Бо Хорвата. Российский защитник команды Александр Романов провел на льду 23 минуты и 22 секунды и не отличился результативными действиями.
У обеих команд в стартовых составах вышли российские вратари. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отбил 16 из 18 бросков и был заменен на Джонатана Куика в середине второго периода. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил все 10 бросков и также был заменен в середине второго периода — вместо него появился Хенрик Тикканен.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0