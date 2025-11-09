«Айлендерс» разгромили «Рейнджерс», Сорокин сделал 33 сэйва

«Айлендерс» победили «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Голы забили Бо Хорват (дважды), Джонатан Друэн, Жан-Габриэль Пажо и Андерс Ли.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 33 броска в створ ворот. У российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина — 21 отраженный бросок из 25.

«Айлендерс» и «Рейнджерс» делят 11-12-е места в таблице Восточной конференции, у обеих команд по 16 очков.