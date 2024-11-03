«Рейнджерс» победили «Айлендерс», Панарин забросил две шайбы

«Рейнджерс» дома обыграли «Айлендерс» в матче регулярного чемпионате НХЛ — 5:2.

У хозяев две шайбы забросил Артемий Панарин, две голевые передачи на счету Мики Зибанежада. У гостей голы забили Брок Нельсон и Кейси Сизикас.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 35 сейвов, его соотечественник и голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин тоже отразил 35 бросков.

«Рейнджерс» набрали 17 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 10 очками — на 13-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Крайдер — 7 (мен., Зибанежад), 3:44 — 1:0. Трочек — 3 (Смит), 21:21 — 2:0. Сизикас — 1 (Энгвалль, Хольмстрем), 24:38 — 2:1. Панарин — 8 (бол., Зибанежад, Фокс), 31:04 — 3:1. Нельсон — 5 (Палмиери, Ли), 39:52 — 3:2. Эдстрем — 1 (Шнайдер, Джонс), 45:18 — 4:2. Панарин — 9 (п.в., Труба, Зибанежад), 56:37 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Сорокин.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 40 (11+16+13) — 37 (10+18+9).

Наши: Панарин (15.53/5/+1) — Цыплаков (16.32/2/-2).

3 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей