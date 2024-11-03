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3 ноября, 23:42

«Рейнджерс» победили «Айлендерс», Панарин забросил две шайбы

Руслан Минаев
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Игроки «Рейнджерс» — Райан Линдгрен, Мика Зибанежад, Крис Крайдер и Адам Фокс.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» дома обыграли «Айлендерс» в матче регулярного чемпионате НХЛ — 5:2.

У хозяев две шайбы забросил Артемий Панарин, две голевые передачи на счету Мики Зибанежада. У гостей голы забили Брок Нельсон и Кейси Сизикас.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 35 сейвов, его соотечественник и голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин тоже отразил 35 бросков.

«Рейнджерс» набрали 17 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 10 очками — на 13-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Крайдер — 7 (мен., Зибанежад), 3:44 — 1:0. Трочек — 3 (Смит), 21:21 — 2:0. Сизикас — 1 (Энгвалль, Хольмстрем), 24:38 — 2:1. Панарин — 8 (бол., Зибанежад, Фокс), 31:04 — 3:1. Нельсон — 5 (Палмиери, Ли), 39:52 — 3:2. Эдстрем — 1 (Шнайдер, Джонс), 45:18 — 4:2. Панарин — 9 (п.в., Труба, Зибанежад), 56:37 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Сорокин.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 40 (11+16+13) — 37 (10+18+9).

Наши: Панарин (15.53/5/+1) — Цыплаков (16.32/2/-2).

3 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей

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ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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1 Рейнджерс 11 8 3 17
2 Вашингтон 10 8 2 16
3 Нью-Джерси 14 7 7 16
4 Каролина 9 7 2 14
5 Коламбус 11 5 6 11
6 Питтсбург 13 5 8 11
7 Айлендерс 12 4 8 10
8 Филадельфия 12 4 8 9
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1 Флорида 13 9 4 19
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3 Торонто 12 6 6 13
4 Оттава 11 6 5 12
5 Детройт 11 5 6 11
6 Бостон 12 5 7 11
7 Баффало 12 4 8 9
8 Монреаль 12 4 8 9
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1 Виннипег 11 10 1 20
2 Миннесота 10 7 3 16
3 Даллас 11 7 4 14
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5 Сент-Луис 12 6 6 12
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7 Нэшвилл 11 4 7 9
8 Чикаго 12 4 8 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 8 4 17
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