«Рейнджерс» победили «Айлендерс», Панарин забросил две шайбы
«Рейнджерс» дома обыграли «Айлендерс» в матче регулярного чемпионате НХЛ — 5:2.
У хозяев две шайбы забросил Артемий Панарин, две голевые передачи на счету Мики Зибанежада. У гостей голы забили Брок Нельсон и Кейси Сизикас.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 35 сейвов, его соотечественник и голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин тоже отразил 35 бросков.
«Рейнджерс» набрали 17 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 10 очками — на 13-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы: Крайдер — 7 (мен., Зибанежад), 3:44 — 1:0. Трочек — 3 (Смит), 21:21 — 2:0. Сизикас — 1 (Энгвалль, Хольмстрем), 24:38 — 2:1. Панарин — 8 (бол., Зибанежад, Фокс), 31:04 — 3:1. Нельсон — 5 (Палмиери, Ли), 39:52 — 3:2. Эдстрем — 1 (Шнайдер, Джонс), 45:18 — 4:2. Панарин — 9 (п.в., Труба, Зибанежад), 56:37 — 5:2.
Вратари: Шестеркин — Сорокин.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 40 (11+16+13) — 37 (10+18+9).
Наши: Панарин (15.53/5/+1) — Цыплаков (16.32/2/-2).
3 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Вашингтон
|10
|8
|2
|16
|3
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|11
|7
|Айлендерс
|12
|4
|8
|10
|8
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|14
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|13
|4
|Оттава
|11
|6
|5
|12
|5
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|6
|Бостон
|12
|5
|7
|11
|7
|Баффало
|12
|4
|8
|9
|8
|Монреаль
|12
|4
|8
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|11
|10
|1
|20
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|7
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|15
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|12
|5
|7
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|4.11
|01:00
|
Каролина – Вашингтон
|- : -
|4.11
|01:00
|
Бостон – Сиэтл
|- : -
|4.11
|02:00
|
Миннесота – Торонто
|- : -
|4.11
|04:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|4.11
|04:00
|
Анахайм – Чикаго
|- : -