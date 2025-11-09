«Рейнджерс» и «Айлендерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 9 ноября

«Рейнджерс» и «Айлендерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 8 на 9 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

9 ноября, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Айлендерс

«Рейнджерс» — «Айлендерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Рейнджерс» набрали 16 очков в 14 матчах и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» с 14 очками в 14 играх находятся на 15-й строчке «Востока».