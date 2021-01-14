«Рейнджерс» — «Айлендерс»: где смотреть матч бесплатно, во сколько начало игры
14 января 2021, 23:55
В ночь на 15 января «Рейнджерс» на своем льду примет «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды провели 4 очных встречи, в трех из которых сильнее были «Рейнджеры». За них выступают российские хоккеисты — форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич, а также голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. У «Айлендерс» в составе два российских вратаря: Семен Варламов и дебютант НХЛ Илья Сорокин.
Напомним, что лига проведет укороченный регулярный сезон, в котором команды проведут всего по 56 матчей.
Следить за матчем «Рейнджерс» — «Айлендерс» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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