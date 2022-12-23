«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс», Панарин и Романов забили по голу

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Айлендерс» со счетом 5:3.

В составе хозяев заброшенной шайбой отличился Артемий Панарин, вратарь Игорь Шестеркин отразил 15 бросков. У «островитян» дебютный гол за команду забил Александр Романов, вратарь Илья Сорокин сделал 29 сейвов.

После этого матча «Рейнджерс» с 43 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 38 очками — на девятой строчке.