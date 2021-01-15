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«Айлендерс» Варламова обыграли «Рейнджерс» Шестеркина

05:49
15 января. Семен Варламов (слева). Фото nhl.com
15 января. Семен Варламов (слева). Фото nhl.com
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«Айлендерс» выиграли у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Для обеих команд эта игра была первой в сезоне-2020/21.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил все 24 броска по своим воротам. Его визави Игорь Шестеркин сделал 29 сэйвов, пропустив 3 шайбы.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на льду 19 минут 34 секунды и отметился одним силовым приемом. Артемий Панарин сыграл 18 минут 19 секунд и сделал 2 броска по ворота соперника.

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