«Айлендерс» Варламова обыграли «Рейнджерс» Шестеркина

«Айлендерс» выиграли у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Для обеих команд эта игра была первой в сезоне-2020/21.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил все 24 броска по своим воротам. Его визави Игорь Шестеркин сделал 29 сэйвов, пропустив 3 шайбы.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на льду 19 минут 34 секунды и отметился одним силовым приемом. Артемий Панарин сыграл 18 минут 19 секунд и сделал 2 броска по ворота соперника.