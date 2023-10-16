«Рейнджерс» — «Аризона»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)
«Рейнджерс» сыграет с «Аризоной» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 17 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Рейнджерс» — «Аризона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно бесплатно смотреть в социальной сети «ВКонтакте».
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начнется 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го. За это время каждый клуб лиги проведет 82 игры в регулярном чемпионате (по половине дома и на выезде).
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|2
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|3
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|3
|4
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|8
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Торонто
|2
|2
|0
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|5
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Флорида
|2
|0
|2
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|3
|Аризона
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Миннесота
|2
|1
|1
|2
|7
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|2
|2
|0
|4
|3
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|4
|Калгари
|2
|1
|1
|2
|5
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|6
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|7
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|16.10
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|5 : 2
|16.10
|03:30
|
Анахайм – Каролина
|6 : 3
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|2
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|3
|4
|
|
Брэди Ткачак
Оттава
|3
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92