«Рейнджерс» сыграет с «Аризоной» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 17 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рейнджерс» — «Аризона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно бесплатно смотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начнется 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го. За это время каждый клуб лиги проведет 82 игры в регулярном чемпионате (по половине дома и на выезде).

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