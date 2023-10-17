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«Рейнджерс» обыграли «Аризону», Шестеркин отразил буллит и сделал 26 сейвов

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Аризону» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Крис Крайдер и Винсент Трошек с передачи Артемия Панарина, вратарь Игорь Шестеркин отразил 26 бросков и не дал реализовать буллит. У «Койотис» гол на счету Клейтон Келлер.

В следующем матче «Рейнджерс» 20 октября сыграют с «Нэшвиллом», «Аризона» 18 октября встретится с «Айлендерс».

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4 Айлендерс 1 1 0 2
5 Коламбус 2 1 1 2
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Торонто 2 2 0 4
3 Оттава 3 2 1 4
4 Монреаль 2 1 1 3
5 Детройт 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 3 1 2 2
7 Флорида 2 0 2 0
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Центральный дивизион И В П О
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