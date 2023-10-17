«Рейнджерс» обыграли «Аризону», Шестеркин отразил буллит и сделал 26 сейвов

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Аризону» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Крис Крайдер и Винсент Трошек с передачи Артемия Панарина, вратарь Игорь Шестеркин отразил 26 бросков и не дал реализовать буллит. У «Койотис» гол на счету Клейтон Келлер.

В следующем матче «Рейнджерс» 20 октября сыграют с «Нэшвиллом», «Аризона» 18 октября встретится с «Айлендерс».