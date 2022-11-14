31 сейв Шестеркина помог «Рейнджерс» обыграть «Аризону», у Панарина ассист

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Аризону» со счетом 4:1.

На шайбы Барклая Гудроу, Адама Фокса, Криса Крайдера и Райана Карпентера гости ответили точным ударом Клэйтона Келлера. Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 31 бросок по воротам, у форварда Артемия Панарина результативная передача.

После этого матча «Рейнджерс» с 19 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Аризона» с 13 очками — на 11-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Аризона» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Гудроу — 4, 35:05 — 1:0. Фокс — 5 (Хытил, Панарин), 36:23 — 2:0. Крайдер — 7 (бол., Зибанежад, Фокс), 44:39 — 3:0. Келлер — 6 (бол., Ритчи, Бойд), 48:33 — 3:1. Карпентер — 1 (Шнайдер, Веси), 51:43 — 4:1.

Вратари: Шестеркин — Ингрэм.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 27 (4+14+9) — 32 (17+9+6).

Наши: Панарин (17.32/0/+1) — -.

14 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.