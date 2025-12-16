«Рейнджерс» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» уступили «Анахайму» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

У хозяев единственный гол забил Мэттью Робертсон. У гостей заброшенными шайбами отметились Джексон Лакомб, Каттер Готье (дважды) и российский защитник Павел Минтюков.

«Дакс» победили впервые после двух поражений подряд. Они занимают пятое место в таблице Западной конференции с 41 очком после 33 игр. «Рейнджерс» в 34 играх набрали 36 очков и располагаются на 12-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Анахайм» 17 декабря сыграет на выезде с «Коламбусом», а «Рейнджерс» в тот же день примут «Ванкувер».

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