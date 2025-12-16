«Рейнджерс» и «Анахайм» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 16 декабря. Игра пройдет на льду арены «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Рейнджерс» — «Анахайм»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Рейнджерс» — «Анахайм» отслеживайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

16 декабря, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Анахайм

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Рейнджерс» провели 33 матча и набрали 36 очков, предыдущим соперником ньюйоркцев был «Монреаль» (5:4 ОТ). У «Анахайма» — 32 матча и 39 очков, в субботу «Дакс» уступили «Нью-Джерси» (1:4).