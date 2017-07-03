Рэй Шеро: "Юханссон узнает об обмене в "Нью-Джерси", как только проснется"

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро отметил, что переход нападающего Маркуса Юханссона усилит атаку "Дэвилз". Напомним, что за 26-летнего шведа "Вашингтон" получил право выбора во втором и третьем раундах драфта НХЛ-2018.

– Нам нужен был защитник, чтобы укрепить оборону, но благодаря Юханссену наша атака станет сильнее, – цитирует сайт НХЛ Шеро. – Это быстрый и мастеровитый игрок, то, что нужно нашей команде. Сейчас он в Швеции. Думаю, он спал, когда прошел обмен. Я написал ему сообщение, наверное, он увидит его утром, когда проснется. Вряд ли бы мы получили такого игрока, если бы не проблемы "Вашингтона" с потолком зарплат.

В минувшем сезоне Юханссон провел 82 матча и набрал 58 (24+34) очков. Всего в его активе 501 игра в лиге и 290 (102+188) очков. Он был выбран в первом раунде драфта 2009 года.