Представитель Овечкина — об участии хоккеиста в матче с «Торонто»: «Решать будут на месте»

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья хоккеиста.

Россиянин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в игре с «Ютой». Ранее сообщалось, что нападающий 27 декабря занимался в общей группе «Кэпиталз» без ограничений на контакты.

— Как себя чувствует Александр? Конец года близко, говорили, что к этому времени он сможет вернуться.

— Он готовится. Выйдет по готовности. Day to day. Больше ничего не смогу прокомментировать.

— Речь идет о «Торонто»?

— Не готов комментировать. Решать будут на месте.

Игра между «Вашингтоном» и «Торонто» пройдет 29 декабря и начнется в 3:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провел 18 матчей в НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.