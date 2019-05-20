Решение по апелляции Войнова может быть принято к концу мая

Решение по апелляции российского защитника Вячеслава Войнова на дисквалификацию в НХЛ может быть вынесено на следующей неделе, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA).

9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации 29-летнего россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение.

- У нас нет точной даты, когда арбитр объявит о своем решении, но мы ожидаем, что это не потребует слишком много времени. Вероятно, решение станет известно в течение следующей недели или около того, - говорится в сообщении.

НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжила расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил.