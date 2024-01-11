Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:40

Решение об участии Овечкина в матче с «Сиэтлом» будет принято перед игрой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что решение об участии форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Сиэтлом» будет принято перед игрой.

По словам Карбери, которые приводит журналист Том Гулитти, 38-летний россиянин примет участие в разминке перед началом игры. Кроме того, также перед игрой будет принято решение об участии в матче канадского нападающего Тома Уилсона, который сломал нос.

Ранее стало известно, что Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона».

Россиянин получил повреждение в матче против «Каролины» 5 января. В третьем периоде он столкнулся с форвардом «Харрикейнз» Джорданом Стаалом, но смог продолжить игру.

«Вашингтон» дома примет «Сиэтл» 12 января. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
1
Читайте также
ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
«Вам должно быть стыдно». ISU убрал российскую фигуристку из списка чемпионок Европы
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» — «Сиэтл»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 26 13 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Филадельфия 41 21 20 48
4 Айлендерс 40 18 22 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 38 19 19 44
7 Питтсбург 39 20 19 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 24 16 56
2 Флорида 40 26 14 54
3 Торонто 38 21 17 49
4 Тампа-Бэй 42 20 22 45
5 Детройт 40 20 20 44
6 Монреаль 40 17 23 40
7 Баффало 41 17 24 38
8 Оттава 36 14 22 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 58
2 Колорадо 42 27 15 57
3 Даллас 40 24 16 53
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Аризона 39 20 19 42
6 Сент-Луис 39 20 19 41
7 Миннесота 40 17 23 38
8 Чикаго 41 12 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 41 27 14 57
2 Вегас 41 23 18 51
3 Лос-Анджелес 37 20 17 47
4 Эдмонтон 37 21 16 43
5 Сиэтл 40 17 23 43
6 Калгари 41 18 23 41
7 Анахайм 40 14 26 29
8 Сан-Хосе 41 9 32 21
Результаты / календарь
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
11.01 03:00
Филадельфия – Монреаль
 3 : 2 Б
11.01 03:30
Даллас – Миннесота
 7 : 2
11.01 06:00
Колорадо – Вегас
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 67
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 42 67
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 39 57
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 37 31
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 40 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости