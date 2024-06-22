Рэпер Снуп Догг предсказал победу «Эдмонтона» в шестом матче финала Кубка Стэнли

Известный рэпер Снуп Догг предсказал победу «Эдмонтона» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (5:1).

В пятницу певец выступал на арене «Роджерс Плейс» в джерси «Ойлерз».

«Завтра вечером «Эдмонтон» одержит победу в этом здании. Я вижу будущее», — сказал Снуп Догг на концерте.

Счет в серии 3-3. Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.