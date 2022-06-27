Фазель: «Рано или поздно Кубок Стэнли вернется в Россию. Это просто вопрос времени»

Фазель считает, что спустя время Кубок Стэнли можно будет привозить в Россию

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение руководства НХЛ запретить игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию. Ранее об этом заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

«Привезти Кубок Стэнли в Россию? Это хорошая традиция. Но сейчас все в руках руководства НХЛ. Все будет зависеть от их ответа. Но я уверен, что рано или поздно Кубок Стэнли вновь вернется в Россию. Это просто вопрос времени», — сказал Фазель «СЭ».

В ночь на 27 июня «Колорадо» победил «Тампу» (2:1, 4-2 в серии) в финале плей-офф НХЛ и завоевал Кубок Стэнли-2022.

Нападающий Валерий Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл Кубок Стэнли. В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 форвард «Лавин» провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков.

«Эвеланш» также становились победителями плей-офф НХЛ в 1996 и 2001 годах.