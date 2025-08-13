Хоккей
13 августа, 19:44

Рекордный гол Овечкина воссоздали в трейлере видеоигры NHL 26

Алина Савинова

Компания Electronic Arts (EA) воссоздала рекордный гол капитана и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в трейлере игры NHL 26.

Данное видео опубликовала пресс-служба НХЛ. В первой части ролика воссоздан гол россиянина, а также его эмоциональное празднование после обновления рекорда, когда форвард упал на лед и проскользил по нему на животе.

6 апреля Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче против «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). После 20 сезонов на счету форварда «Вашингтона» 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги.

Контракт Овечкина с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. 17 сентября россиянину исполнится 40 лет.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
  • Alex F

    А ты думаешь кто купит больше 50% дисков с игрой? Дядя Боря или дядя Смит? В каждом доме Канады будет этот диск.

    24.08.2025

  • XuTMAH

    Посмотрел внимательно весь ролик. В нем нет ни Бобровского, ни Кучерова, ни Малкина, ни Панарина, ни Василевского. Овечкин промелькнул на несколько секунд и все... Одни Халлибайки, Ткачуки, Кросби и Макдэвиды... Политика одним словом

    14.08.2025

