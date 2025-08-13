Рекордный гол Овечкина воссоздали в трейлере видеоигры NHL 26

Компания Electronic Arts (EA) воссоздала рекордный гол капитана и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в трейлере игры NHL 26.

Данное видео опубликовала пресс-служба НХЛ. В первой части ролика воссоздан гол россиянина, а также его эмоциональное празднование после обновления рекорда, когда форвард упал на лед и проскользил по нему на животе.

6 апреля Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче против «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894). После 20 сезонов на счету форварда «Вашингтона» 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги.

Контракт Овечкина с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. 17 сентября россиянину исполнится 40 лет.