Рекордный гол Овечкина вошел в топ-10 лучших моментов регулярного чемпионата по версии НХЛ

НХЛ разместила на своем сайте видео с лучшими эпизодами регулярного чемпионата сезона-2024/25.

В топ-10 лучших моментов попали два гола капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Это шайба, заброшенная в матче с «Чикаго» 5 апреля, после которой россиянин сравнялся с рекордом Уэйна Гретци по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, а также гол Овечкина в ворота «Айлендерс» 6 апреля, когда форвард превзошел достижение канадца.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провел 65 матчей за «Вашингтон», отметившись 44 заброшенными шайбами и 29 результативными передачами. Он разделил третье место в списке лучших снайперов сезона в лиге с Тэйджом Томпсоном из «Баффало». В общей сложности на счету капитана «Вашингтона» 1623 (897+726) очка в 1491 матче НХЛ.