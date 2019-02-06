Рекордное очко Овечкина помогло "Вашингтону" обыграть "Ванкувер"

"Вашингтон" переиграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Для "Кэнакс" это второе поражение кряду.

Российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин отметился результативной передачей и стал рекордсменом НХЛ, опередив Сергея Федорова. Теперь на его счету 1180 очков в регулярных чемпионатах, и он является самым результативным россиянином в истории североамериканской лиги.

Другой российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Ванкувер" - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Голы: Оши - 16 (Бэкстрем, Овечкин), 3:00 - 1:0. Коннолли - 10 (Кузнецов, Врана), 45:47 - 2:0. Гранлунд - 9 (Руссель, Хаттон), 48:02 - 2:1. Врана - 16 (Кузнецов, Уилсон), 52:13 - 3:1. Петтерссон - 24, 59:52 - 3:2.

Нереализованный буллит: Хорват ("Ванкувер"), 32:53 (Вратарь).

Вратари: Холтби - Маркстрем (56:53).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 31 (18+4+9) - 32 (5+13+14).

Наши: Кузнецов (18.38/3/+2), Овечкин (18.27/3/-1), Орлов (20.46/0/0) - Голдобин (18.22/1/0).

6 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.