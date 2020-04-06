Великий рекорд Гретцки. Похоже, его не смогут побить даже Овечкин и Кучеров

34 года назад нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки установил рекорд НХЛ. В игре с «Ванкувером» канадский форвард отметился результативной передачей и набрал за сезон 215 (52+163) очков за сезон.

Примечательно, что Гретцки занимает первые четыре места по количеству очков за сезон, а среди 11 лучших ему принадлежат 9 строчек. У ближайшего преследователя Марио Лемье — пятое и восьмое место в списке.

Лучшим среди россиян по очкам за один сезон является форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (53-е место в сводной таблице). В сезоне-2018/19 россиянин набрал 128 (41+87) очков. На одно очко меньше у Александра Могильного (41+87 очков в сезоне-1992/93).