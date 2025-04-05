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5 апреля 2025, 05:54

Овечкин — о повторении рекорда Гретцки: «Это весело. Спасибо моей семье за все, очень вас люблю!»

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал повторение снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ и обратился к семье.

«Это весело. Уверен, все насладились этим моментом, это нечто особенное. Дома, перед нашими фанатами и семьей. Это исторический момент, и, да, это великолепно. Конечно, это многое значит. Здесь моя семья, мама, жена, они поддерживают меня во всем. Люблю вас, ребята. Мам, Насть (сказал на русском. — Прим. «СЭ»), спасибо вам за все, очень вас люблю!» — сказал Овечкин после матча.

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
ХК Вашингтон Кэпиталз
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