Овечкин — о повторении рекорда Гретцки: «Это весело. Спасибо моей семье за все, очень вас люблю!»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал повторение снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ и обратился к семье.

«Это весело. Уверен, все насладились этим моментом, это нечто особенное. Дома, перед нашими фанатами и семьей. Это исторический момент, и, да, это великолепно. Конечно, это многое значит. Здесь моя семья, мама, жена, они поддерживают меня во всем. Люблю вас, ребята. Мам, Насть (сказал на русском. — Прим. «СЭ»), спасибо вам за все, очень вас люблю!» — сказал Овечкин после матча.

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

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