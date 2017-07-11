20:19 11 июля | Хоккей — НХЛ

Рекки назначен ассистентом Салливана в "Питтсбурге"


Канадец Марк Рекки назначен ассистентом главного тренера "Питтсбурга", информирует пресс-служба клуба. 49-летний наставник сменил на этом посту 53-летнего Рика Токкета, который возглавил "Аризону". Напомним, что Рекки в качестве игрока выступал за многие клубы НХЛ, в том числе и за "Пингвинз". Главным тренером "Питтсбурга" на данный момент является Майк Салливан.

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