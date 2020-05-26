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Регулярный сезон НХЛ не будет доигран, в плей-офф примут участие 24 команды

26 мая 2020, 23:49
Гэри Беттмэн. Фото AP
Гэри Беттмэн. Фото AP
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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что сезон, который приостановили из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен.

— После получения разрешения от медицинских экспертов и соответствующих государственных органов 24 команды из 31 возобновят сезон, — приводит слова Беттмэна Sportsnet.

Регулярный чемпионат не будет доигран. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярки.

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы изменить номер посева в Кубке Стэнли. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трех побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным командам своих конференций. После этого розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

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