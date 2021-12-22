Регулярный чемпионат НХЛ может быть продлен на неделю
НХЛ может продлить регулярный чемпионат из-за занятости арен во время Олимпиады-2022.
Как сообщает ESPN, лига планирует использовать изначально запланированный в календаре олимпийский перерыв для проведения перенесенных из-за коронавируса матчей. Однако НХЛ, по-видимому, не сможет провести все перенесенные матчи в эти 2 недели в связи с проведением на аренах в это время различных мероприятий.
Лига объявила о приостановке сезона до 27 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции.
Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл заявил, что не исключен вариант с продлением регулярного чемпионата на неделю.
Ранее сообщалось, что НХЛ приняла окончательное решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Китае и об этом будет объявлено в ближайшее время.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nhl/story/_/id/32918026/sources-nhl-not-going-olympics-due-covid
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