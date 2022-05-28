Реакция скамейки «Колорадо» на победный гол Хелма за 6 секунд до конца шестого матча серии с «Сент-Луисом»

«Колорадо» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» (3:2) и выиграл серию (4-2).

Победный гол за 6 секунд до конца третьего периода забил Даррен Хелм. Для него это первая шайба в текущем плей-офф.

«Колорадо» вышел в финал Западной конференции, где встретится с «Эдмонтоном».