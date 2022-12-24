Реакция семьи Овечкина на его 802-й гол в карьере

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и опередил по этому показателю Горди Хоу, выйдя на чистое второе место. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Друзья и семья россиянина на трибунах активно поддерживали Овечкина. На матче присутствовали жена Анастасия и дети Сергей и Илья.