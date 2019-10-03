Реакция Овечкина на гол Орлова. Видео

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:2 ОТ). Как следует из видео, его гол впечатлил Александра Овечкина, который также забросил одну шайбу.

Вау, даже Александр Овечкин впечатлился сумасшедшим щелчком Дмитрия Орлова. pic.twitter.com/Inv6dxXkYh — NHL Россия (@NHLrussia) October 3, 2019

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