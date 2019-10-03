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Реакция Овечкина на гол Орлова. Видео

10:18
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:2 ОТ). Как следует из видео, его гол впечатлил Александра Овечкина, который также забросил одну шайбу.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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