Реакция болельщиков «Вашингтона» на 1500-е очко Овечкина в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче НХЛ против «Далласа» (4:5). Таким образом хоккеист достиг отметки в 1500 очков за карьеру в НХЛ. Для достижения этого результата Овечкину потребовалось 1370 матчей. Болельщики «Вашингтона» ярко отреагировали на данное достижение россиянина.

Форвард забил больше всех голов на отметке 1500 очков в истории НХЛ — 827.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и с 27 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 33 очка.