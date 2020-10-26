RDS: Ковальчук не вернется в «Монреаль»

Обозреватель RDS Кэрол Лемир оценила возможность возвращения нападающего Ильи Ковальчука в «Монреаль». Россиянин провел 22 матча в пошедшем регулярном чемпионате за «Канадеиенс», в которых набрал 13 (6+7) очков.

«Приглашение Ковальчука в январе 2020 года удовлетворило обе стороны. Россиянин получил возможность продлить карьеру в НХЛ после неудачи в «Лос-Анджелесе», а «Монреалю» была нужна помощь в атаке, чтобы компенсировать отсутствие травмированных. Но затем Илью обменяли в «Вашингтон», получив взамен третий раунд драфта, который позже был использован для приобретения голкипера Джейка Аллена.

Пребывание Ковальчука в «Монреале» было настолько позитивно, что, когда он уехал в «Кэпиталз», генеральный менеджер Марк Бержевен оставил для русского дверь открытой — это было для того, чтобы он вернулся, когда стал свободным агентом. Но Ковальчук ничего не забил за «Столичных», а в «Монреале» все больше молодых игроков», — отметил автор.