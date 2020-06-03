Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью «СЭ» рассказала о взаимоотношениях России и США.

— Америка разве — враг России? Да, у стран есть какие-то нерешенные политические вопросы. Но это две огромные державы. Опять же, здоровая конкуренция. Может быть, люди, которые так говорят, чувствуют к американцам какую-то зависть. Я не совсем понимаю эту реакцию, потому что сама нахожусь в США. Но сильного политического противостояния между Россией и Штатами я не вижу. Женя очень уважает своего президента. Когда он приезжает в Россию, они проводят время вместе на льду. Почему бы ему его не поддержать? Я не вижу каких-то противоречий. Разве Путин и Трамп не пожимают друг другу руку?

«Женя — патриот Магнитогорска. После взрыва направил городу большую сумму». Вторая часть интервью Кастеровой