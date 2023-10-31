Райнхарт повторил достижение Буре и Мелланби за «Флориду»
Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:3 ОТ).
Как сообщает сайт НХЛ, 27-летний канадец стал третьим игроком в истории клуба, забившим восемь голов в первых восьми матчах сезона. Он повторил достижение Павла Буре в сезоне-1998/99 и Скотта Мелланби в сезоне-1995/96 годах.
Райнхарт в текущем сезоне НХЛ всего набрал 11 (8+3) очков.
«Флорида» с 9 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. 3 ноября команда сыграет с «Детройтом».
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|31.10
|02:00
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Тампа-Бэй – Сиэтл
|3 : 4 ОТ
|31.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|2 : 3
|31.10
|02:00
|
Питтсбург – Анахайм
|3 : 4
|31.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|3 : 2 ОТ
|31.10
|02:30
|
Виннипег – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|31.10
|02:30
|
Айлендерс – Детройт
|3 : 4 ОТ
|31.10
|03:00
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Даллас – Коламбус
|5 : 3
|31.10
|05:00
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Вегас – Монреаль
|- : -
|31.10
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|- : -
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