Раймер перешел из «Детройта» в «Баффало»

Канадский вратарь «Детройта» Джеймс Раймер подписал контракт с «Баффало», сообщает пресс-служба «Сэйбрз».

Соглашение 36-летнего голкипера с новой командой рассчитано на один год, а его зарплата в «Баффало» составит 1 миллион долларов — это на 500 тысяч долларов меньше, чем в предыдущем клубе.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Раймер провел 25 матчей за «Детройт», отражая в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надежности 3,11.