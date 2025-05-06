Райлли установил рекорд «Торонто» среди защитников по голам в плей-офф НХЛ

Защитник «Торонто» Морган Райлли отметился заброшенной шайбой в первом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:4).

Этот гол стал 14-м для 31-летнего канадца в плей-офф НХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, Райлли установил рекорд «Мэйпл Лифс» среди защитников по голам в Кубке Стэнли. Он обошел Иэна Тернбулла, на счету которого 13 заброшенных шайб. На третьем месте по этому показателю располагается Берье Сальминг (12).

Рекорд НХЛ по числу голов в плей-офф среди защитников принадлежит Полу Коффи (59).

«Торонто» вышел вперед в серии до четырех побед против «Флориды» — 1-0. Следующий матч команд состоится 8 мая.