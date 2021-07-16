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Райлли Смит может уйти из «Вегаса»

05:12

Нападающий «Вегаса» Райлли Смит этим летом может сменить команду. Как сообщает Dailyfaceoff, генеральный менеджер клуба Келли МакКриммон готов обменять 30-летнего игрока, чтобы сбалансировать атакующую линию.

Одной из причин является снижение результативности Смита по сравнению с прошлым сезоном.

В сезоне-2020/21 Смит сыграл в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 25 (14+11) очков, а в сезоне-2019/20 он набрал 54 (27+27) очка в 71 матче.

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Евгений Козинов все материалы автора

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