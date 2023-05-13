Райлли о возможном уходе костяка «Торонто»: «Это не мне решать. Не хочу ничего менять»

Защитник «Торонто» Морган Райлли после вылета из плей-офф НХЛ ответил на вопрос о возможном уходе из клуба ведущих игроков.

«Это не мне решать. Мы гордимся нашим регулярным чемпионатом и тем, что мы смогли сделать в ходе него. Я люблю этих парней, не хочу ничего менять», — приводит слова Райлли официальный сайт НХЛ.

Этим летом контракты заканчиваются у Остона Мэттьюса, Джона Тавареса и Митча Марнера.