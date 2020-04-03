Райлли и Вирту находятся вместе в самоизоляции

Защитник «Торонто» Морган Райлли и канадская фигуристка Тесса Вирту находятся вместе в самоизоляции, сообщает официальный сайт НХЛ.

Оба спортсмена находятся в Северном Ванкувере во время пандемии коронавируса.

— Мы стараемся поддерживать друг друга, делаем все возможное, чтобы внести свой вклад и просто сидеть на карантине, — цитирует Райлли сайт НХЛ. - Я не буду говорить об этом слишком много, просто скажу, что я рад быть не один. Я думаю, что важно поддерживать связь с теми людьми в вашей жизни, которые сейчас одни.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.