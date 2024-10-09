Райан Сутер вышел на девятое место по числу матчей в НХЛ среди защитников

Защитник «Сент-Луиса» Райан Сутер принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ-2024/25 против «Сиэтла».

Эта игра стала для 39-летнего американца 1445-й в карьере. Сутер сравнялся по этому показателю с Тимом Хортоном и вышел на девятое место по числу матчей в истории лиги среди защитников.

Сутер был выбран «Нэшвиллом» под 7-м номером драфта НХЛ-2003, хоккеист дебютировал в лиге в 2005 году. До 2012 года он выступал за «Нэшвилл», после чего до 2021 года играл за «Миннесоту». В 2021 году защитник перешел в «Даллас», который покинул после завершения сезона-2023/24. Матч с «Сиэтлом» стал для Сутера дебютным за «Сент-Луис».

Рекорд по числу матчей в НХЛ среди защитников принадлежит Здено Харе (1680).