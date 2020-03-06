Райан Стром: «Зибанежад, наверное, самый недооцененный игрок НХЛ»

Нападающий «Рейнджерс» Райан Стром охарактеризовал игру своего одноклубника Мики Зибанежада. В матче с «Вашингтоном» (6:5 ОТ) шведский форвард забросил пять шайб.

— Он, наверное, один из самых недооцененных игроков в лиге, о котором никто не говорит, — цитирует официальный сайт НХЛ Строма. — Он обладает очень редкими для нашей лиги характеристиками. Он хочет получать шайбу и знает, что с ней делать, знает, что умеет. Самое приятное, что уже завтра он просто засучит рукава и продолжит работать дальше. Но мы отмечаем за ним такие поступки. Он для нас — особенный.