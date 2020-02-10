Райан Стром: «Шестеркин сделал пару невероятных сэйвов во втором периоде»

Форвард «Рейнджерс» Райан Строум после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:1) отметил игру российского вратаря Игоря Шестеркина.

— Во втором периоде он сделал пару невероятных сэйвов, — цитирует Строма lohud.com. — Похоже, что он чувствует себя уверенно сейчас. Кажется, что он просто сидит и ждет шайбу, и при этом он чувствует себя спокойно.

Шестеркин был признан первой звездой этого матча. Он отразил 42 броска из 43.

Российский вратарь выиграл пять дебютных игр из шести. Ранее подобное удавалось только Кэму Тэлботу.

Первую половину сезона 24-летний Шестеркин провел в АХЛ.